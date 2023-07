An der FOS/BOS in Landsberg werden 342 Zeugnisse verliehen

An der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule Landsberg finden mehrere individuelle Abifeiern statt. Bei Schülern und Eltern kommt das gut an.

Kürzlich fand die Abiturfeier an der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) Landsberg statt – oder um genauer zu sein: Die Zeugnisvergabe für die Fachabiturienten (12. Klasse FOS und BOS) sowie die Schüler, die mit dem erfolgreichen Besuch der 13. Klasse das allgemeine und/oder das fachgebundene Abitur geschafft haben. Insgesamt durfte Schulleiterin Marion Rüller 342 Zeugnisse verleihen (63 an der BOS und 279 an der FOS). Nach Zeugnisarten gerechnet: 245 Absolventinnen und Absolventen hielten ein Fachabitur in ihren Händen, 97 ein allgemeines oder ein fachgebundenes Abiturzeugnis.

46 Schüler erreichten einen Schnitt besser als 2,0. Besonders hervorzuheben ist dabei der erstmalige Abschluss der 13. Klasse von 16 Schülerinnen und Schüler des im Schuljahr 2020/21 neu gegründeten Gestaltungszweiges mit dem Abschluss der allgemeinen Hochschulreife/Abitur. Trotz der hohen Anzahl an Absolventinnen und Absolventen gelang es in sechs individuell gestalteten und fröhlichen Veranstaltungen über den Tag verteilt ihnen im Beisein ihrer Eltern die Zeugnisse zu überreichen.

In Landsberg finden sechs Abifeiern der FOS/BOS statt

Landrat Thomas Eichinger (CSU) bestärkte die Absolventen darin, ihre beruflichen Ziele zu verwirklichen – die Situation am Arbeitsmarkt im Landkreis Landsberg sei hervorragend und die allumfassend ausgebildeten jungen Menschen seien sehr gesucht und dringend gebraucht. Schulleiterin Marion Rüller bezog sich in ihrer Ansprache unter anderem auf den gewinnbringenden Einblick in das Berufsleben: „Bereits in der 11. Klasse der Fachoberschule konnten Sie an Ihren Praktikumsstellen wertvolle Erfahrungen zum Ausbau Ihrer Team- und Problemlösefähigkeit sammeln, an der Gestaltung und Umsetzung von Arbeitsprozessen mitwirken und unterschiedliche Unternehmensstrukturen kennenlernen.“ Rüller appellierte auch daran, mit offenem und wachsamem Blick weiterzugehen und sich reflektiert und kritisch den zukünftigen Herausforderungen zu stellen. Elternbeiratsvorsitzende Gabriele Uitz bedankte sich bei den anwesenden Eltern für die Begleitung ihrer Kinder und stellte heraus, dass auch in der Oberstufe Verständnis und Unterstützung aus dem Elternhaus besonders wertvoll sind.

Nach den Feierlichkeiten der Fachoberschule (FOS), beginnend mit der Ausbildungsrichtung Technik, gefolgt von Wirtschaft, Sozialwesen und Gestaltung, durften am frühen Nachmittag die Absolventinnen und Absolventen der Berufsoberschule (BOS) ihre Zeugnisse entgegennehmen. „Auch wenn Sie mit den unterschiedlichsten Bildungsbiografien zu uns gekommen sind, ganz verschiedene wirtschaftliche oder technische Ausbildungen absolviert haben, ist Ihnen allen etwas Entscheidendes gemeinsam: Sie wollten noch einmal einen Schritt weiter. Sie wollten sich die Möglichkeit eines Studiums eröffnen – das haben Sie heute geschafft“, so Schulleiterin Marion Rüller.

Die Reden auf den Abifeiern in Landsberg sind amüsant, regen aber auch zum Nachdenken an

Bei der Zeugnisverleihung der 97 fachgebundenen und allgemeinen Abiture, über alle Ausbildungsrichtungen der Jahrgangsstufe 13 hinweg, war die große Aula bis auf den letzten Sitz- und Stehplatz belegt. Die Veranstaltung wurde begleitet von sympathischen, teils sehr amüsanten, teils aber auch zum Nachdenken anregenden Reden der Jahrgangssprecher.

Für die Schüler und deren Eltern waren die individuellen Veranstaltungen abwechselnd in der Aula und dem Foyer der Beruflichen Schulen ideal. So konnten sie unmittelbar nachdem sie ihr Abschlusszeugnis in Händen hielten, für das Abschlussfoto posieren und schnell zum informellen Teil übergehen. Denn draußen luden bei bestem Wetter Stehtische und kalte Getränke zum Feiern und Verweilen ein. (AZ)