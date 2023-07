Landsberg

12:15 Uhr

An der Platanenschule werden Küken auf ihrem frühen Lebensweg begleitet

Plus Landsberger Schülerinnen und Schüler der 2b ziehen im Klassenzimmer Küken groß. Das Projekt kann über eine Webcam im Internet mitverfolgt werden.

Von Julian Nuhanovic

Seit mehreren Wochen ist es ungewöhnlich laut im Klassenzimmer von Lisa Gutschik. Grund dafür sind Babyküken, die sich gerade in der Platanenschule befinden. Durch eine Erlebnisbäuerin aus Bobingen ist Lisa Gutschik erstmals auf das Schulbrüten-Projekt aufmerksam geworden. „Da Tiere einen positiven Einfluss auf Kinder haben, finde ich es klasse, dass jetzt die Küken in unserem Klassenzimmer leben“, erzählt die Klassenlehrerin der 2b. Denn sowohl die Bäuerin als auch Lisa Gutschik verfolgen dasselbe Ziel: Die Kinder sollen wieder vermehrt in Kontakt mit Tieren kommen.

Vor fünf Wochen brachte die Erlebnisbäuerin drei Brutkästen an die Schule, von denen sich die Schulkinder zwölf Eier aussuchen durften. Nach 21 Tagen war es dann so weit: Acht Küken sind geschlüpft und wurden anschließend von den Kindern benannt und gepflegt. „Wir haben uns zwei Tage nur um die Geburt gekümmert und alle waren wissbegierig dabei“, so Lisa Gutschik. Danach wurden die acht Küken vom Brutkasten in den Stall im Klassenzimmer verlegt und bereits eine Woche später durften die Kinder die Küken schon auf den Arm nehmen und streicheln.

