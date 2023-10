An der Römerauterrasse sollen alle Kinder gemeinsam spielen und wachsen

Plus Die Aufstockung des integrativen Kinderhauses an der Römerauterrasse ist abgeschlossen. Das wird mit einem großen Einweihungsfest gefeiert.

Draußen sind die Baucontainer abgebaut und drinnen ist nun reichlich Platz für 135 Kinder, die in den gemütlichen Gruppenräumen gemeinsam wachsen, spielen und lernen können. Vorbei der Stress für die 35 Erzieherinnen und Erzieher, Kinder und Eltern, die bedingt durch die Teilauslagerung in die Schlossbergschule, organisatorisch einiges zu bewältigen hatten. Vorbei der Shuttle-Bustransport, den die Stadt Landsberg finanziell unterstützte.

Die Leiterin des integrativen, barrierefreien Kinderhauses Luisa Lang, sowie ihre Stellvertreterin Sabine Kindzorra freuten sich, die zahlreichen Besucher - Kinder, Eltern, Großeltern und Vertreter von Stadt und Kirche - bei einem Sektempfang willkommen zu heißen. Im neu dazugekommenen ersten Stock, der nun offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde, stimmten alle gemeinsam den „Kinderhaussong“ an, zu dem begeistert gehüpft, sich im Kreis gedreht und getanzt wurde. Nachdem wetterbedingt ein Aufenthalt im Freien nicht möglich war, herrschte eine ziemliche Enge rund um die auf dem Boden sitzenden Kinder.