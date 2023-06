An einem Auto in Landsberg werden drei Reifen zerstochen

An der Von-Eichendorff-Straße in Landsberg wird ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag sind an einem geparkten Fiat an der Von-Eichendorff-Straße in Landsberg drei Reifen zerstochen worden. Zudem wurde die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand auf der gesamten Länge zerkratzt.

Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 3500 Euro, teilt die Polizei mit. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

