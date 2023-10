An Kreuzung übersehen: Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

An der Kreuzung Celsiusstraße/Kelvinstraße in Landsberg übersieht ein Autofahrer einen Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

In Landsberg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei befuhr ein 44-jähriger Fahrradfahrer den Gehweg der Celsiusstraße in entgegengesetzter Richtung und wollte die Kelvinstraße geradeaus überqueren.

Gleichzeitig wollte ein 61-jähriger Autofahrer von der Kelvinstraße kommend nach rechts in die Celsiusstraße einbiegen. Er übersah den 44-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro, so die Polizei. (AZ)

