Landsberg

vor 44 Min.

Anbauprojekt am Schlossberg: Gibt es doch eine Unterkellerung?

Plus Landsbergs Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder informiert über die Untersuchungen des Baugrunds am Schlossberg. Ein Anbau könnte doch unterkellert werden.

Von Dominik Stenzel

Wie geht es weiter mit dem Anbauprojekt am Landsberger Schlossberg? In einem Schreiben an die Stadträte informiert Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) über den aktuellen Stand. Eine Unterkellerung im Norden steht offenbar wieder im Raum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen