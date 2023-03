Andauernde Sperrung der Passage am Hauptplatz stößt auf Kritik

Plus Die Passage zwischen Hauptplatz und Hellmairplatz in Landsberg bleibt gesperrt. Bei Anwohnern und einem Architekten wächst der Unmut.

Die kleine Passage zwischen dem Hauptplatz und dem Hellmairplatz ist nach wie vor zu. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee möchte den Bereich gerne in ihr vorgesehenes Kompetenzzentrum im Nebengebäude integrieren, doch wie deren Vorstand Stefan Jörg gegenüber unserer Redaktion erklärt, ist dies nicht der primäre Grund für die derzeitige Sperrung. Architekt Jörg Nennmann und Anwohner sehen die Pläne kritisch.