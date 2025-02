Anderes Auto übersehen: Hoher Sachschaden bei Unfall

Am Samstag gegen 13.30 Uhr wollte ein 62-jähriger Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis Landsberg von der Lechfeldstraße geradeaus die Lechwiesenstraße in Landsberg überqueren. Wie die Polizei meldet, übersah er dabei den von links kommenden Wagen eines 26-Jährigen, der ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis Landsberg stammt. Beim Zusammenstoß werden die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden müssen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf über 30.000 Euro. (AZ)

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis