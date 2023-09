Angetrunkener Autofahrer missachtet rote Ampel in Landsberg

Ein Autofahrer rammt in Landsberg einen bevorrechtigten Pkw. Zuvor hat er eine rote Ampel an der Sandauer Straße missachtet.

Weil ein 56-jähriger Autofahrer eine rote Ampel missachtet hatte, ist es nach Mitteilung der Landsberger Polizei am Freitag kurz vor halb zwölf Uhr an der Einmündung der Lechstraße in die Sandauer Straße in Landsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht war eine 49jährige Pkw-Fahrerin auf der Lechstraße in Landsberg unterwegs. Die Ampel an der Einmündung zur Sandauer Straße zeigte für sie Grünlicht. Sie bog nach links ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die Sandauer Straße stadteinwärts. Der Grünpfeil der Ampel zum Rechtsabbiegen leuchtete, doch zeigte die Ampel für den Geradeaus-Fahrenden Rotlicht.

Der, wie sich anschließend herausstellte, angetrunkene Pkw-Fahrer fuhr trotzdem geradeaus und rammte den Pkw der Abbiegerin aus der Lechstraße. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, wobei ein Gesamtschaden von etwa 12.500 Euro entstand. Beim Verursacher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. (AZ)

