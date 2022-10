"Animal Farm" in Landsberg: Von Schweinen und Menschen

Plus Das ADG Europe & TNT Theatre Britain zeigt „Animal Farm“ nach dem Roman von George Orwell. Worüber sich Landsbergs Theaterleiter besonders freut.

"Volles Haus, mit niedrigem Altersdurchschnitt.“ Theaterleiter Florian Werner freute sich über die vielen jungen Leute, die zusammen mit einigen Vhs-Englisch-Kursen älteren Semesters im komplett ausverkauften Landsberger Stadttheater ihre Sprachkenntnisse testeten. Fünf äußerst wandlungsfähige Akteure brachten die Schauspielfassung von Paul Stebbings, nach dem 1945 von George Orwell in London erschienenen Roman „Animal Farm“, in gut verständlichem Englisch auf die Bühne.