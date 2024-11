Anna Ottermann übernimmt die Geschäftsführung der IWL gGmbH

Seit dem 1. November leitet Anna Ottermann gemeinsam mit Martin Becker die IWL gGmbH als neue Geschäftsführerin. Innerhalb der IWL ist sie kein neues Gesicht: Bereits seit 2018 war sie als Betriebsleiterin für unsere Marke „Wunsch.Arbeit“ tätig. Mit ihrer Erfahrung und einer großen Leidenschaft für die IWL wird sie das Unternehmen künftig führen und dabei neue Impulse setzen, um die IWL zukunftsfähig zu gestalten.

In ihrer internen Vorstellung betonte Anna Ottermann ihre Verbundenheit und Ziele für die IWL: „Nach mehreren Jahren als Betriebsleiterin von „Wunsch.Arbeit“ bringe ich eine große Leidenschaft für die IWL gGmbH mit. Mein Ziel ist es, Bewährtes fortzuführen und gemeinsam mit Ihnen neue Wege zu beschreiten, um die IWL zukunftsfähig zu gestalten. Ich freue mich auf eine offene und konstruktive Zusammenarbeit!“ Martin Becker, der die IWL gGmbH noch bis Jahresende mit Anna Ottermann gemeinsam leitet, freut sich auf zwei gemeinsame Monate: „Nach einem Jahrzehnt in der Geschäftsführung übergebe ich die Verantwortung für das Unternehmen mit dem Wissen, dass die IWL in kompetenten Händen ist und auch in Zukunft erfolgreich Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung gestalten wird.“

