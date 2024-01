Anschlussstelle der A96: Frau wird bei Auffahrunfall leicht verletzt

Im Bereich der A96-Anschlussstelle Landsberg-Nord kommt es zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-Jährige wird verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 71-Jährige um kurz vor 18 Uhr bei der Anschlussstelle Landsberg-Nord von der A96 ab.

An der Einmündung in die Kreisstraße LL20 fuhr sie aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 62-Jährigen auf, die verkehrsbedingt anhalten musste. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)

