Anwohner fühlen sich im verkehrsberuhigten Bereich des Mühlwegs nicht sicher

Der Ausbau des Mühlwegs in Landsberg ist noch nicht lange her. Insbesondere mit dem neu gestalteten Abschnitt zwischen der Konrad-Schmalholz-Straße und der Bürgermeister-Dr-Hartmann-Straße, der zum verkehrsberuhigten Bereich wurde, sind manche Anwohner jedoch nicht zufrieden. Laut ihren Schilderungen sind viele Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs und gefährden so Fußgänger. Die Mitglieder des Bauausschusses haben sich die Situation vor Ort angesehen.

Angestoßen wurde der Ortstermin durch einen Antrag von Stadtrat Karl Egger (Grüne). Mit dem im Jahr 2021 beschlossenen Ausbau des Mühlwegs sei insbesondere zwischen Konrad-Schmalholz-Straße und der Bürgermeister-Dr-Hartmann-Straße eine erhebliche Verbesserung für die Bürger geplant gewesen. Laut Egger ist dieses Ziel aber nicht erreicht worden – im Gegenteil: Bei den Anwohnern sei eine große Unzufriedenheit in Bezug auf den nichtmotorisierten Verkehr entstanden. Das liege an der relativ hohen Verkehrsfrequenz, der nicht ganz optimalen Straßenführung – teilweise bis unmittelbar an die Grundstücksgrenzen – und den oft zu hohen Durchfahrtsgeschwindigkeiten, „weit entfernt von der gebotenen Schrittgeschwindigkeit“.

Icon Vergrößern Der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats hat sich die Situation vor Ort angesehen. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats hat sich die Situation vor Ort angesehen. Foto: Thorsten Jordan

Mit dem Umbau wurde der einseitige Gehweg auf dem Mühlweg aufgelöst. Das Parken ist nur in den wechselseitigen Bereichen zulässig, und der verkehrsberuhigte Bereich beginnt mit einem Granitpflaster. Mehrere Anwohner waren zu dem Ortstermin gekommen. Sie kritisierten, dass der Abschnitt des Mühlwegs „voll auf den Autoverkehr“ ausgerichtet und nicht eindeutig als verkehrsberuhigter Bereich ersichtlich sei. Trotz der wechselseitigen Parkbereiche mit Pflanzinseln und der damit einhergehenden Verschwenkung sei es möglich, „geradeaus“ durchzufahren, was das Durchfahren mit erhöhter Geschwindigkeiten begünstige. Laut den Anwohnern ist es auch schon zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger verletzt worden sei.

Fahrzeuge sind im Schnitt mit 20 Stundenkilometern unterwegs

Eine Geschwindigkeitsmessung hat laut Ernst Müller, Leiter des Ordnungsamts, ergeben, dass die Fahrzeuge in dem Bereich im Schnitt mit rund 20 Kilometern pro Stunde unterwegs sind. In verkehrsberuhigten Bereichen, wo eigentlich in Schrittgeschwindigkeit gefahren werden sollte, seien solche Ergebnisse jedoch üblich. Eine Schwelle zu Beginn bringt in Müllers Augen nichts, denn nach dem Überfahren würde wieder Gas gegeben.

Die Anwohner stellten sonst etwa in den Raum, mit Markierungen optisch eine Verengung zu erreichen. Ein Mann sprach sich sogar für einen Rückbau aus, damit es wieder einen Gehweg geben kann. Bei dieser Forderung lenkte Antragsteller Egger ein: Die geäußerten Wünsche müssten realistisch sein und ein Bürgersteig gehöre da nicht dazu. Er selbst hatte in seinem Schreiben zu Beginn und am Ende des verkehrsberuhigten Bereiches Temposchwellen – ähnlich wie am Galgenweg – angeregt. Auf Oberbürgermeisterin Doris Baumgartls (UBV) Vorschlag hin könnte nun zumindest die Markierung, die auf den verkehrsberuhigten Bereich hinweist, vergrößert werden.