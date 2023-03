Landsberg

Anwohner sind verärgert über Pläne für Seniorenwohnanlage

Noch stehen zwei Einfamilienhäuser an der Ecke Reischer Talweg/Johann-Schmidt-Straße in Landsberg. Auf dem Grundstück soll eine Seniorenwohnanlage errichtet werden.

Plus Am Reischer Talweg im Osten Landsbergs soll eine Seniorenwohnanlage entstehen. Der Bauausschuss ist noch skeptisch.

Von Thomas Wunder

Die Reihenhäuser in direkter Nachbarschaft der neuen Kindertagesstätte am Reischer Talweg im Landsberger Osten sind gerade am Entstehen, da sorgen Pläne für eine Seniorenwohnanlage für Ärger bei den künftigen Bewohnern. Nach Ansicht der Stadtverwaltung spricht nichts gegen das Vorhaben, worüber jetzt im Bauausschuss des Stadtrats diskutiert wurde.

Der Antragsteller beabsichtigt eine Seniorenwohnanlage mit insgesamt 18 Wohneinheiten und einer Tiefgarage auf einem Grundstück an der Ecke Reischer Talweg/Johann-Schmidt-Straße zu errichten. Auf der Fläche stehen aktuell noch zwei Einfamilienhäuser. Wie Katja Kaus vom Bauamt der Stadt in der Sitzung des Bauausschusses sagte, gibt es für das Grundstück keinen gültigen Bebauungsplan.

