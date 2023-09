Landsberg

Anwohnerin: Unterhalb des Katharinenbergs spielt sich "ein Irrsinn" ab

Eva Fellner-Feldegg an der Einmündung der Dominikus-Zimmermann-Straße in die Katharinenstraße. In ihren Augen sollte die Gefahrenstelle durch eine Ampel entschärft werden.

Plus Eva Fellner-Feldegg hat an der Kreuzung selbst fast einen Radfahrer übersehen und fordert eine Ampel. Im Landsberger Bauausschuss geht es um weitere Gefahrenpunkte.

Der Katharinenberg in Landsberg ist als Gefahrenstelle bekannt. Immer wieder kommt es an der Einmündung in die Dominikus-Zimmermann-Straße zu Unfällen, im vergangenen Jahr verunglückte ein junger Rennradfahrer tödlich. Laut Anwohnerin Eva Fellner-Feldegg kommt es dort nahezu täglich zu gefährlichen Situationen: Sie selbst hat unlängst beim Abbiegen einen Radfahrer beinahe übersehen – gerade noch rechtzeitig konnte sie bremsen. Gegenüber unserer Redaktion fordert die 55-Jährige die Behörden zum Handeln auf. Durch die bisher getroffenen Maßnahmen hat sich ihrer Meinung nach nichts geändert.

Seit 23 Jahren wohnt Eva Fellner-Feldegg in der Siedlung am Englischen Garten. Bis heute habe sie sich mit Sicherheit 8000-mal mit der Kreuzung an der Dominikus-Zimmermann-Straße auseinandersetzen müssen, sagt sie. Immer wieder passierten schlimme Unfälle, wie das Beispiel des toten Radfahrers im letzten Jahr und der verletzten Frau erst neulich zeigten. Und zu gefährlichen Situationen komme es ständig. Ihr eigener Sohn sei unterhalb des Katharinenbergs bereits in einen Unfall verwickelt gewesen, der glücklicherweise glimpflich ausging. Eva Fellner-Feldegg selbst habe vor einigen Tagen einen Radfahrer übersehen. "Ich wollte aus der Innenstadt kommend nach links in die Dominikus-Zimmermann-Straße einbiegen. Erst im Abbiegevorgang sah ich den Radfahrer den Berg hinabschießen, der zudem zunächst von einem anderen Fahrzeug verdeckt war. Erst in letzter Sekunde stoppte ich meinen Wagen. Der Radfahrer konnte ausweichen."

