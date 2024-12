Am Montag ist ein 27-jähriger Landsberger in einem Geschäft in Landsberg aufgefallen, weil er einen Pullover mit einem Abzeichen der Polizei trug. Deswegen wurde die Polizei informiert.

Nachdem festgestellt wurde, dass der Mann nicht berechtigt ist, ein solches Abzeichen zu tragen, wurde der Pullover sichergestellt und Anzeige wegen Missbrauchs von Abzeichen erstattet. (AZ)