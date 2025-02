Apotheke in Facharztzentrum: Klinikchef fordert eine Entscheidung

Das Klinikum in Landsberg soll zu einem Gesundheitscampus ausgebaut werden. Dabei sind Landkreis und Klinikum als Bauherren auf die Stadt angewiesen, die für den Bebauungsplan zuständig ist. Als der Stadtrat Mitte November den Vorentwurf des Bebauungsplans zur Kenntnis genommen hat, wurde deutlich, dass die Ansiedlung einer Apotheke und eines Sanitätshauses im geplanten Facharztzentrum vonseiten der Stadt abgelehnt wird. Für Klinikchef Marco Woedl sind beide Einrichtungen aber zwingende Voraussetzung für die Realisierung des Projekts. In einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, wendet er sich deshalb an Oberbürgermeisterin und Stadtrat.

In der Sitzung des Stadtrats Mitte November wurde der Vorentwurf für den Bebauungsplan vorgestellt und der einstimmige Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gefasst. Diese soll Ende Februar/Anfang März erfolgen, wie Stadtbaumeisterin Annegret Michler auf Nachfrage unserer Redaktion sagt. Die Frage, ob im Facharztzentrum eine Apotheke und ein Sanitätshaus angesiedelt werden, müsse im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden. Spätestens zum Billigungsbeschluss im Sommer sei aber eine Entscheidung notwendig.

So lange möchte Klinikchef Marco Woedl offenbar nicht warten. Er wendet sich in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin und Stadtrat. Die Integration einer Apotheke und eines Sanitätshauses sei von zentraler Bedeutung und zwingende Voraussetzung für die Realisierung des Facharztzentrums am Klinikum, teilt er darin mit. „Daher möchte ich Sie bitten, hierfür einen positiven Beschluss zu fassen, da wir anderenfalls das Projekt weiterhin aussetzen müssen“, schreibt Woedl. Aktuell sei die Planung auf Eis gelegt.

Die Planungs- und Baukosten für das Facharztzentrum liegen bei 62 Millionen Euro

Das Facharztzentrum mit integriertem Gesundheitsamt soll dort errichtet werden, wo bisher drei Bestandsgebäude mit Verwaltung, Krankenpflegeschule und Gesundheitsamt nördlich des Klinikums stehen. Dort ist ein vielfältiges Gesundheitsangebot vorgesehen, unter anderem mit medizinischem Versorgungszentrum, Facharztpraxen, einer Physiotherapiepraxis sowie einer Apotheke und einem Sanitätshaus. Die Planungs- und Baukosten (ohne Nebenkosten) werden aktuell auf 62 Millionen Euro geschätzt. Die Finanzierung erfolge ausschließlich über Darlehen. Der Baubeginn wäre 2026 möglich, die Inbetriebnahme 2028.

Wie Landsbergs Wirtschaftsförderer André Köhn in der Stadtratssitzung Mitte November sagte, sieht die Verwaltung die Ansiedlung einer Apotheke und eines Sanitätshaus kritisch. Laut Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt dürfen Sortimente einer Apotheke und eines Sanitätshauses nur im Bereich der Innenstadt sowie in im Konzept festgelegten Nahversorgungsstandorten verkauft werden. Das Areal des Klinikums liege nicht innerhalb dieser Standorte.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Wirtschaftsförderer André Köhn haben nicht nur die Sorge, dass Apotheken in der Innenstadt oder an der Augsburger Straße deutliche Einbußen erleiden, wenn sich im Facharztzentrum eine Apotheke ansiedelt. Dorthin sollen auch Fachärzte aus der Innenstadt umziehen, was der Innenstadt ebenfalls schade. „Es muss ein Weg gefunden werden, wie diese Verluste kompensiert werden können“, sagt Stadtbaumeisterin Annegret Michler. Und Doris Baumgartl warnt davor, am Klinikum einen Präzedenzfall zu schaffen.

In dem neuen Facharztzentrum (Ansicht von Norden) sollen auch eine Apotheke und ein Sanitätshaus Platz finden. Foto: Architektenbüro Felix & Jonas

In seinem Schreiben nennt Klinikchef Marco Woedl auch die Herkunft der möglichen Mieter des Facharztzentrums. Darunter aus oder in der Nähe der Altstadt eine Neurologie in der Herkomerstraße, eine Kardiologie am Bahnhofsplatz und das Asklepios MVZ mit Standorten am Bahnhofsplatz und in der Von-Kühlmann-Straße. Wie Landrat Thomas Eichinger im Gespräch mit unserer Redaktion sagt, habe bereits eine unweit des Klinikums gelegene Apotheke Interesse daran gezeigt, in das Facharztzentrum zu ziehen. Das thematisiert auch Marco Woedl in seinem Schreiben. Es wäre möglich, bestehende Einrichtungen aus Stadtrandlagen ans Klinikum zu verlegen.

Klinikchef Woedl nennt in seinem Schreiben 18 Punkte, warum aus seiner Sicht das Facharztzentrum nur mit Apotheke und Sanitätshaus realisiert werden kann. „Sollten die beiden Einheiten nicht realisiert werden können, ist erwartbar, dass Ärzte abspringen“, so Woedl. Er erwähnt auch die überregionale Bedeutung des geplanten Gesundheitscampus. Der Anteil von Patienten aus dem Landkreis und von außerhalb liege schon jetzt bei rund 80 Prozent.

Wer direkt vor Ort einkauft, nutzt keine Online-Apotheke

Weitere Punkte, die Marco Woedl anführt: Patienten würden zunehmend Online-Apotheken nutzen, wenn sie keine bequeme Vor-Ort-Versorgung haben. Dies sei aber keine Gefahr für eine Apotheke, die sich direkt am Ort der Patientenversorgung befindet. Der Stadt blieben so Gewerbeeinnahmen erhalten. Ohne Apotheke und Sanitätshaus am Klinikum entstünde ein großer Individualverkehr zu weiter entfernt liegenden Einrichtungen. Die Nähe zum Klinikum und den Arztpraxen erleichtere älteren, kranken und mobilitätseingeschränkten Menschen den Zugang zu Medikamenten und Hilfsmitteln. Und: Eine Apotheke vor Ort ermögliche die sofortige Verfügbarkeit von Notfallmedikamenten, die nicht in der Klinik gelagert werden.

Landrat Thomas Eichinger nennt noch einen weiteren Grund, warum Klinikum und Landkreis eine Apotheke und ein Sanitätshaus im Facharztzentrum ansiedeln möchten. Wie Woedl geht Eichinger davon aus, dass Fachärzte abspringen, wenn dies nicht möglich ist. Das gefährde die Finanzierung des Projekts, die auf Mieteinnahmen baue. Damit stehe und falle die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Ein mögliches Defizit auszugleichen, wenn Mieteinnahmen fehlen, sei nicht Aufgabe des Landkreises.