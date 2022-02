Landsberg

vor 18 Min.

Schlossbergschule: Architekten und Denkmalschützer debattieren über Anbau

Plus In Landsberg diskutieren Architekten, Vertreter des Denkmalamts und Bürger den geplanten Anbau an die Schlossbergschule. Es gibt Lob, aber auch deutliche Kritik.

Von Dominik Stenzel

Über den geplanten Anbau an die Schlossbergschule in Landsberg ist in den vergangenen Wochen reichlich diskutiert worden (LT berichtete). Die Stadt setzt nun auf Transparenz und informiert in einer Ausstellung im Rathausfoyer über das Großprojekt. Zur Eröffnung fand im Festsaal eine Infoveranstaltung statt: Die Architektin des Siegerentwurfs erläuterte dabei ihre Pläne im Detail. Vertreter des Denkmalpflegeamts erneuerten ihre Kritikpunkte und sehen unter anderem die vorgesehene Erweiterung an der falschen Stelle platziert. Auch Bürgerinnen und Bürger sprachen über ihre Bedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen