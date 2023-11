Ardhi Engl stellt in Landsberg seine musikalische Wunderkammer vor

Plus Er ist Multiinstrumentalist, Klangforscher und Improvisator: Ardhi Engl gastiert mit seinem Programm „Solo Sketches“ im Foyer des Stadttheaters.

„Gleicht geht’s los“, tönt es aus einer Maultrommel, die der Multiinstrumentalist Ardhi Engl aus einer Kiste mit zahlreichen anderen ihrer Art holte. Überall auf dem Globus sind sie bekannt, die Gedankenvertreiber, „scacciare i pensieri“, heißen sie auf Italienisch, und die Chinesen benutzen sie seit 5000 Jahren. Im Foyer des Stadttheaters, inmitten eines Sammelsuriums von Instrumenten stellte der Instrumentenerfinder einem staunenden Publikum außergewöhnliche Produkte aus seiner musikalischen Wunderkammer vor. Die Grundidee „preisgünstiges Musizieren“, inspirierte Ardhi Engl, den musikalischen Begleiter von Gerhard Polt, neben der Neugierde, was alles zum Klingen gebracht werden kann, den Stangerlbass zu bauen.

Dazu bedurfte es eines einfachen Alurohres aus dem Baumarkt, das die Spannung der einen Saite aus Edelstahldraht hält, und schon kommt mit tontechnischer Unterstützung eine wundervoll andalusische Weise hervor, noch dazu begleitet von einem Instrument, das aussieht wie eine Blockflöte, aber ein Saxofon ist und wie eine Klarinette klingt.