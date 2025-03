Aschermittwoch in Landsberg: Elferrat gibt Stadtschlüssel ab

Mit dem Ende der närrischen Zeit hat der Elferrat des Faschingsvereins Licaria Landsberg am Aschermittwoch traditionell den Stadtschlüssel und die Stadtkasse an die Stadtverwaltung zurückgegeben. Damit endet offiziell die Regentschaft der Faschingsnarren – zumindest bis zum 11. November, wenn um 11:11 Uhr die nächste Saison eingeläutet wird. Die Schlüssel und die Stadtkasse waren am zum Faschingsauftakt „erbeutet“ worden.

Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann nahm den symbolischen Schlüssel entgegen und dankte dem Elferrat sowie alle Beteiligten für eine ausgelassene und bestens organisierte Faschingssaison, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. „Landsberg wurde wieder einmal in eine bunte, fröhliche Faschingshochburg verwandelt – dafür gebührt dem Faschingsverein Licaria und allen Helferinnen und Helfern großer Dank.“ Während der Schlüssel seinen angestammten Platz im Rathaus wieder eingenommen hat, sieht es in der Stadtkasse allerdings weniger erfreulich aus. „Die ist leerer als unser Magen nach dem Kehraus“, wurde von Moritz Hartmann mit einem Augenzwinkern festgestellt. Doch man bleibt optimistisch – vielleicht findet sich ja noch ein vergessener Notgroschen oder der Osterhase hat ein Herz für klamme Stadtkassen.

Trotz leerer Kasse gab es für den Elferrat eine kleine Stärkung: Traditionsgemäß wurden am Aschermittwoch Fischsemmeln serviert – ein kulinarischer Dank für die pünktliche Rückgabe des Schlüssels und eine „unvergessliche“ Faschingssaison. (AZ)