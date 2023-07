Asylbewerber sollen in Containern am Ettmayrhof untergebracht werden

Nördlich von Landsberg könnten bald bis zu 240 Menschen in Containern leben. Im Stadtrat wird vor der Schaffung eines "Brennpunkts" gewarnt.

Im Landkreis Landsberg müssen momentan pro Monat bis zu 100 weitere Geflüchtete untergebracht werden, händeringend wird daher nach Unterkünften gesucht. Nun hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) dem Landratsamt das bundeseigene Anwesen „Ettmayrhof“ nördlich von Landsberg als Fläche für die Aufstellung von Containern angeboten. Im Stadtrat gibt es jedoch auch Bedenken.

Anika Richter, Abteilungsleiterin Öffentliche Sicherheit und Ordnung, und Stephan Mies, Sachgebietsleiter Integration, Ausländerbehörde und Asylangelegenheiten, waren als Vertreter des Landratsamts in den Stadtrat eingeladen. Laut Mies leben momentan 1220 Asylbewerber aus Drittstaaten im Landkreis, hinzu kommen 1423 Geflüchtete aus der Ukraine. Es gebe insgesamt 105 dezentrale Unterkünfte, in denen noch Platz für rund 170 Personen sei. Dem Landkreis würden jedoch pro Monat ein bis zwei Busse mit je 50 Menschen zugewiesen, so Mies: "Es wird langsam eng."

Stadtrat Wolfgang Weisensee plädiert für kleinere Unterkünfte

Laut Sitzungsvorlage hat das Landratsamt bei den Kommunen im Juni mögliche Containeraufstellflächen abgefragt. Das Ergebnis war jedoch nicht zufriedenstellend. Abhilfe könnte indessen das Angebot der Bima schaffen. Am Ettmayrhof sollen zwei Gebäude mit drei Geschossen für jeweils bis zu 120 Personen errichtet werden. Mit der Errichtung einer solchen Containerunterkunft würde zwar ein zweiter Großstandort neben dem ehemaligen Fliegerhorst Penzing (620 Flüchtlinge) hinzukommen, jedoch mit geringerer Kapazität. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Stadt Landsberg bereits etwa 230 Flüchtlinge in 15 dezentralen Unterkünften aufgenommen hat.

Bauplanungsrechtlich ist das Vorhaben im Außenbereich bis Ende 2027 zulässig. Eine Änderung des Baugesetzbuches räumt Kommunen aber die Möglichkeit ein, die Frist um weitere drei Jahre bis Ende 2030 zu verlängern. Laut Anika Richter werde es wohl mehr als ein Jahr dauern, bis die Container stehen. Nicht zuletzt, weil das Grundstück noch erschlossen werden müsse.

Stadtrat Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) sieht das Vorhaben kritisch. Die Integration stehe und falle mit der Betreuung, doch die geplante Unterkunft am Ettmayrhof sei "ausgelagert in der Prärie". Das sei aus medizinischer und sozialer Sicht schwierig, sagte der Landsberger Notarzt, und warnte vor einem Brennpunkt, "den keiner haben wollte". Laut Weisensee sollte versucht werden, die Unterkünfte am Fliegerhorst in Penzing noch einmal zu optimieren und "weiße Flecken" im Landkreis anzugehen, denn: "Kleinteiligkeit ist definitiv besser." Auf einer Grafik des Landratsamts war zuvor zu sehen, dass es in einigen Gemeinden bis dato noch keine Unterkünfte gibt.

In Anika Richters Augen gibt es keine andere Option, als eine weitere Großunterkunft zu eröffnen. Damit werde auch die Belegung von Turnhallen verhindert, die Vereine und Schulen dann nicht nutzen könnten. Außerdem hätten die Geflüchteten in den Hallen keine Privatsphäre.

Auch Stefan Meisner (ÖDP) konnte sich mit dem Ettmayrhof als Standort für eine Asylunterkunft nicht anfreunden und schlug eine Alternative vor: An der Iglinger Straße könnte wieder eine Containeranlage errichtet und damit die Infrastruktur in Landsberg genutzt werden. Jost Handtrack - ehemaliger Stadtrat (Grüne) und Beauftragter der Stadt für Asyl und Flüchtlinge - verwies auf ein Versprechen gegenüber der Bevölkerung, dass es an der Iglinger Straße keine Verlängerung der Containeranlage gebe. Dort seien Wohnhäuser nur zehn Meter entfernt gewesen. Der Ettmayrhof befinde sich hingegen nicht in Wohnortnähe.

Am Ettmayrhof habe es in den 90er-Jahren schon einmal eine Flüchtlingsunterkunft gegeben, sagte Christoph Jell (UBV), und das sei damals "kein gutes Thema" gewesen. "Man wird es jetzt besser machen. Es ist nicht absehbar, wo das Ganze endet und wir müssen jetzt anfangen." Christian Hettmer (CSU) sah Landsberg als große Kreisstadt in der Verpflichtung, forderte aber auch, dass sich alle Gemeinden im Landkreis solidarisch zeigen. Es dürfe nicht alle Last auf Penzing liegen. Mit deutlicher Mehrheit (zwei Gegenstimmen) wurde der Errichtung der Containeranlage am Ettmayrhof zugestimmt.