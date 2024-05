Attraktive Geschäftsflächen: Die Stadt Landsberg setzt Anreize

Das kommunale Förderprogramm für den Altstadtbereich wird neu aufgelegt. Auch der Einzelhandel und das Handwerk sollen profitieren.

Durch ein kommunales Förderprogramm aus dem Jahr 1999 werden in Landsberg gestalterische Verbesserungen auf Privatgrundstücken der Altstadt gefördert. Der Stadtrat hat in einer Sitzung nun einstimmig eine Neuauflage beschlossen, denn im Hinblick auf das Klima, die Inklusion oder den Denkmalschutz sind inzwischen Anpassungen notwendig. Außerdem werden mit einem Geschäftsflächenprogramm Anreize geschaffen, um Verkaufsflächen attraktiver zu machen.

Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, sollen damit der Einzelhandel und das Handwerk im Bereich der Altstadt gestärkt werden. Als weitere Ziele werden formuliert, die Versorgungsfunktion auszubauen und die Barrierefreiheit im Handel weiterzuentwickeln. Leerstände im Erdgeschoss sollen vorrangig einer neuen Nutzung zugeführt werden. Nicht förderfähig sind beispielsweise mobile Inneneinrichtungen, Büroflächen sowie Neubaumaßnahmen.

Schaufenster in Landsbergs Altstadt könnten modernisiert werden

Wie aus den Ausführungen von André Köhn, Wirtschaftsförderer bei der Stadt, hervorging, könnten konkret etwa Eingangsbereichen oder Schaufenster modernisiert werden. Sollte das Programm erfolgreich anlaufen, sei auch ein Ausbau möglich. Laut Stadtbaumeisterin Annegret Michler sollen mit den vorgestellten Programmen Effekte dort erzielt werden, „wo es wirkt“. Vor entsprechenden Maßnahmen müsse immer eine Beratung erfolgen. Im Bereich des kommunalen Förderprogramms zur Stadtgestaltung sind etwa Neu- und Umgestaltungen von straßenseitigen Fassaden, Fenstern und Türen möglich oder Begrünungen von Flachdächern, Fassaden und Garagen.

Einzelne Maßnahmen können bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 Euro gefördert werden, im Geschäftsflächenprogramm liegt der Höchstbetrag bei 15.000 Euro. In Kombination kann also je Gebäude im Geltungsbereich ein Maximalbetrag von 25.000 Euro ausgezahlt werden. „Alles, was die Altstadt stärkt, kann man nur befürworten“, sagte Stadtrat Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte). Der Höchstbetrag von 25.000 Euro sei zwar nicht allzu viel, aber ein „Signal, das man aussenden sollte“.

