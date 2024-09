Auch die Likka macht gerne in Kunst und Küche

Der Peter-Dörfler-Weg am Ostufer des Lechs und westliche Begrenzung der Landsberger Altstadt, Verbindung zwischen Karolinenbrücke und Flößerplatz, ist ein ganzjährig stark frequentierter, weil einladender Fußgängerpfad. Entscheidenden Mitanteil an dessen Beliebtheit bei Landsbergern wie Touristen hat die Likka, ein Ort, der als Café tituliert ist, der aber viel mehr ist als das. Bei schönem Wetter kann hier das Flair an einem der vielen Gasttische genossen werden. Drinnen ist der Aufenthalt nicht weniger angenehm. Die Betreiber Eva und Pano Mavrapostolos sind voll in das Stadtleben integriert, beteiligen sich auch aktiv daran. So unterstützen sie bei der Langen Kunstnacht 2024 finanziell die Ellinor Holland Kunstpreisverleihung im Stadttheater.

Kurzer Rückblick: Seit 2011 ist die Familie Mavrapostolos – das sind Thomas und Sofia mit den Kindern Pano und Eva – in der Likka am Ruder. Thomas war vom Cap Sounio neben der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt bereits bekannt, betrieb dieses Lokal, das sie 1999 übernommen hatte, auch noch zwei Jahre weiter. Ab 2013 erhielt die Likka die alleinige Aufmerksamkeit der Mavrapostolos. Drei Jahre später wird renoviert, die Likka präsentiert sich anschließend dem Zeitgeschmack entsprechend. Als es Thomas Mavrapostolos aus verschiedenen Gründen zu viel wird und er die Likka abgeben will, steigen die Kinder zunächst probeweise ein in die Führung der Likka. Zuvor hatten sie ihren Vater mit schlüssigen Überlegungen zur Weiterführung überzeugt. Seit 2021 sind Eva und Panagiotis, den alle nur Pano nennen, alleinige Geschäftsführer der LIKKA Mavrapostolos GbR.

Erneut wird renoviert, die Geschwister haben ein sicheres Gespür für den Zeitgeist. Draußen ist nicht viel notwendig, hier liefern Lech und Lechwehr das perfekte Gefühl von Süden und Urlaub. Drinnen sorgen jetzt viele Pflanzen für das entsprechende Flair. Und die Likka zeigt, was sie auszeichnet: Beispielsweise darf in einem Raumteiler die riesige Auswahl an hervorragenden Weinen bewundert werden. Die Theke ist hell, freundlich, kann von jedermann eingesehen werden. Die beiden Chefs sind hier immer wieder anzutreffen. Vor allem Pano agiert hier, seine Spezialität sind Cocktails in immer neuen Geschmacksrichtungen, die einem die Entscheidung schwer machen. Das Angebot für den kleinen und großen Hunger kann sich ebenfalls sehen lassen. Eva (27) und Pano (24) halten für Gäste der Likka eine umfangreiche Frühstückskarte bereit. Gehobene Küche von Vorspeise bis zum Nachtisch ist abends angesagt. Nach wie vor wird auch ein Mittagstisch angeboten. Dafür schwingt Mutter Sofia in der Küche das Zepter. Thomas hält sich im Hintergrund, unterstützt nur noch gelegentlich. Hin und wieder, wenn die Zeit es erlaubt, laden die Mavrapostolos zu besonderen Dinner-Angeboten in die Likka, wie am Freitag den Mykonos-Abend.

Das Programm des Ellinor Holland Kunstpreises:

Die Ausstellung mit den bildenden Künstlern ist im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee ab 18.30 Uhr zu sehen. Die Versteigerung und Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises findet dort ab 21 Uhr statt. Vorab kann man im Landsberger Tagblatt per Mail Gebote für die Kunstwerke abgeben. Das Hellmairs steht ebenfalls an diesem Abend ganz im Zeichen der Kunstnacht. Als weiterer Partner des LT kann man hier nicht nur einen Drink genießen, sondern auch Feuerkunst erleben und die Tänzerinnen der Tanzschule Kirschgrün. Ein DJ an der Outdoor-Bar lädt zum Zwischenstopp ein und es gibt eine „Künstler-After-Party“ im Freien. Auch im Foyer findet nach den Auftritten im Theater ab 21 Uhr in dieser Nacht eine Party statt.

Icon Vergrößern Dominik Wagmann und seine Feuershow im Hellmairs. Foto: glomex Icon Schließen Schließen Dominik Wagmann und seine Feuershow im Hellmairs. Foto: glomex

Was erwartet unserer Besucher beim Ellinor Holland Kunstpreis noch? Eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Anette Meier Goldmann bei Feller Mielke Rechtsanwälte und ein kleines aber feines künstlerisches Programm im Stadttheater. Dort gibt es Fotografien aus zehn Jahren Kunstpreis von Thorsten Jordan im Foyer des Stadttheaters zu sehen. Das künstlerische Programm an diesem Abend gestalten im Stadttheater ab 18.30 Uhr Maximilian Hofbauer und die Zwillingsschwestern Franziska und Melanie Überreiter am Klavier sowie Kunstpreisträger und Tänzer Dustin Klein mit einer eigens für die Kunstnacht ausgedachten Choreografie. Der Zauberer Louis von Eckstein zaubert ein wenig vor der Versteigerung und auf der Bühne. Einen Überraschungsauftritt plant die Gruppe "Viva Randerscheinungen".