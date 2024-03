Auf dem ULP-Gelände in Landsberg wird es doch keine zweite Kita geben

Statt einer Kita entstehen an der Von-Kühlmann-Straße weitere Wohnungen. Die Meinungen darüber gehen im Stadtrat auseinander.

Jetzt steht fest: Die ursprünglich an der Von-Kühlmann-Straße vorgesehene integrierte Kita im ULP-Viertel wird nicht gebaut. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzungen einem Antrag der Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft (APE) auf eine entsprechende Befreiung vom Bebauungsplan zu.

Ursprünglich vorgesehen war eine Einrichtung mit einer Kindergartengruppe und zwei Krippengruppen. Beim Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sei allerdings nicht bekannt gewesen, dass der evangelische Kindergarten – ebenfalls an der Von-Kühlmann-Straße – einen Neubau und eine Erweiterung plant, heißt es in der Sitzungsvorlage. Es stelle sich die Frage, ob eine integrierte Kita in so unmittelbarer Nähe dauerhaft Sinn mache. Durch die Nutzungsänderung werde eine Ausgleichszahlung durch die APE für die soziale Infrastruktur fällig. Dadurch bietet sich laut Verwaltung die Chance „für eine ausgewogene Standortverteilung der städtischen Kitas.“

In der Sitzung hob Stadtbaumeisterin Annegret Michler ebenfalls die Möglichkeit hervor, an anderer Stelle ein eigenständiges Kita-Gebäude mit großen Freianlagen zu errichten. In der Abwägung sei das ein wichtiges Argument gewesen. Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) ging in dieselbe Richtung. Er zeigte sich „froh, dass wir diesen Makel der Planung beseitigen können“, sagte er in Bezug auf eine integrierte Kita. Die Anpassung sei dementsprechend zugunsten der Stadt. Kritik kam hingegen von Stefan Meiser (ÖDP). Man habe sich ursprünglich viele Gedanken gemacht und die integrierte Kita an dem Standort nie in Abrede gestellt. „Das hat ein Geschmäckle“, sagte Meiser.

Der Projektentwickler möchte Stellplätze ablösen

Anstelle der in der Nordostecke des Baufeldes B3 vorgesehenen Kita sind nun zweigeschossige Wohnungen geplant, die Wohnen und Arbeiten ermöglichen sollen. Gegenüber der bisherigen Planung sind bis zu sieben Stellplätze mehr nachzuweisen als bisher, heißt es in der Sitzungsvorlage. Aufgrund der abgeschlossenen Planung der Tiefgaragen sei eine Umplanung nicht mehr möglich und die maximal sieben Stellplätze sollen abgelöst werden. Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) sah darin ein Problem, denn die Stellplätze seien absolut notwendig. Er befürchte, dass Fahrzeuge „in der Peripherie“ geparkt werden.

Der beantragten Befreiung vom Bebauungsplan stimmte der Stadtrat bei einer Gegenstimme zu. Auch der Ablöse der Stellplätze wurde mehrheitlich stattgegeben (drei Gegenstimmen). Der APE sei wichtig, zu betonen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkomme, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Sie verwies in diesem Zusammenhang auf den Ausgleichsbetrag, den die Stadt verwenden könne. Durch die jüngste Anpassung ist auf dem ULP-Gelände nur noch eine frei stehende Kita am Standort des aktuellen Jugendzentrums vorgesehen.

Lesen Sie dazu auch