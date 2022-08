Wird auf einem Parkplatz in Landsberg eine Frau mehrfach beleidigt?

Wegen einer Sachbeschädigung geraten zwei Frauen auf einem Parkplatz in Landsberg aneinander. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Auf dem Parkplatz des InCenter in Landsberg, in Höhe Kaufland, kommt es am Donnerstagmittag zu einem Zwischenfall, zu dem nun Zeugen gesucht werden. Wie die Polizei Landsberg mitteilt, hatte eine Frau aus Landsberg beobachtet, wie ein Kind beim Öffnen einer Fahrzeugtüre einen daneben parkenden Golf am Außenspiegel beschädigte und die Mutter des Kindes diese ignorierte, so der Polizeibericht.

Die Mutter reagiert sehr aggressiv

Daraufhin sprach sie die Mutter des Kindes an. Diese reagierte äußerst aggressiv, beleidigte die Landsbergerin nach deren Angaben mehrfach und machte, noch bevor sie in ihren Pkw stieg und davonfuhr, eine abwertende Bewegung in Richtung der Landsbergerin. Die Polizei hat die Fahrerin ermittelt, zur genauen Klärung des Vorgangs werden aber noch Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 melden. (AZ)

