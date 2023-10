Auf Spurensuche mit dem Dunia Tanz Theater

Das Theater aus Brüssel zeigt die Performance und den Film „Making Men“. Regisseur Antoine Panier ist im Landsberger Stadttheater zu Gast.

„Es erwärmt mein Herz“. Theaterleiter Florian Werner freute sich im ausverkauften Landsberger Stadttheater, in dem er mit Regisseur Antoine Panier, der seit 2013 ein Teil des Dunia Tanz Theater ist, die Gäste begrüßte. Dabei waren Besucherinnen, die sich für diesen filmischen und choreografischen Annäherungsprozess des Mannwerdens interessierten, deutlich in der Überzahl.

Die afro-zeitgenössische tänzerische Darstellung, „Making Men“, zum Thema, wie man eigentlich zum Mann wird, startete mit einem international preisgekrönten Film von Antonine Panier über die Tänzer und ihren sierra-leonischen Choreografen Harold George, der 2001 das Dunia Dance Theatre gründete. Außergewöhnliche afrikanische Künstler, durchtanzen verschiedene Lebensabschnitte, von der frühen Jugend bis ins späte Erwachsenenalter, mit kreativer Selbstexpression und in körperlichem Einklang mit der überwältigenden Natur im besonderen Licht des faszinierenden Kontinents. Das barfuß jugendlich Ungestüme, umgesetzt in rhythmische Bewegungen inmitten der ursprünglichen, trockenen Steppe, noch frei von allen Zwängen, fließt über, in die einzelnen Stationen einer gesellschaftlichen Erwartung an die Männlichkeit.

Auf die Filmvorführung folgt in Landsberg die Liveshow

Rituelle Skizzierungen mit tranceähnlichen Schwingungen, beschreiben die Gruppendynamik der zahlreichen Möglichkeiten des sich in Form pressen Lassens, auch in die von Schuhen. Als Kontrast zur spektakulären Kameraführung im Freien setzte sich die tänzerisch interpretierte Spurensuche bei der Liveshow in einem gänzlich anderen Licht fort. Auf der in tiefes Schwarz getauchten Bühne verschwanden die vier genialen, afrikanischen Tänzer, Tadenda Chabarwa, Nigel Kamunga, Delvin Pikani und Carlton Zhanelo, zu besonderen Lichteffekten zuweilen fast ins Schemenhafte. In berührender Ästhetik zu großartiger Musik von wildem Trommelwirbel mit feinsten Zwischentönen ließen die Tänzer intime sinnliche Reflexionen ihrer Männlichkeit zu.

In atemberaubenden Formationen nahmen sie die Besucherinnen und Besucher mit auf eine emotionale Reise durch die einzelnen Phasen ihres Lebens. Die unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten beim Erkennen des eigenen Ichs, ließen gegenseitiges sich Anfassen zu. Klassisch elegante Hebefiguren, akrobatische Elemente, die mit Empfindungen, wie Unsicherheit oder Zweifel unsichtbare Ketten sprengten, drückten sich in dynamischer Tanzkunst vom Allerfeinsten aus. Die Erfahrungen individuellem Mannseins, mal ineinander verschlungen, sich gemeinsam wie ein Knäuel am Boden wälzend, geprägt von stampfend animalischen Ausdrucksformen, oder mit leichtfüßiger Eleganz einander in den Himmel hebend, steht für die Besonderheit dieses außergewöhnlichen Projekts.

Ein, die eigene Identität suchendes Umkreisen, mit solistisch feinen Zwischenspielen, machte die Spurensuche des Tanzensembles zu einem einmaligen Erlebnis, das vom Publikum mit frenetischem Applaus gefeiert wurde.

Lesen Sie dazu auch