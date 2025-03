Auffahrunfall im großen Kreisel an der B17

Am Freitagmittag befuhr ein 33-jähriger Kleintransporterfahrer aus dem südlichen Landkreis Augsburg den großen Kreisverkehr an der B17 bei Landsberg hinter einem Lkw. Dieser musste verkehrsbedingt stark bremsen, was der folgende Kleintransporterfahrer vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand zu spät realisierte und auffuhr. Dabei wurde er leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 35.000 Euro. (AZ)

Vanessa Polednia

Auffahrunfall

B17