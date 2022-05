Auffahrunfall in Landsberg: Sechs Personen werden verletzt

An der Augsburger Straße kommt es zu einem Auffahrunfall. Mehrere Personen werden verletzt und müssen ins Krankenhäuser gebracht werden.

In Landsberg sind bei einem Auffahrunfall am späten Freitagnachmittag sechs Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 33-jähriger Schwabmünchner an der Kreuzung Augsburger Staße/Lechwiesenstraße verkehrsbedingt abbremsen.

Ein 29 Jahre alter Mann aus Münchner erkannte die Situation zu spät und fuhr in das Heck des bereits stehenden Autos. Durch den Aufprall wurden alle sechs Insassen der Fahrzeuge leicht verletzt und in verschiedene Krankenhäuser zur Abklärung verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei hoher Sachschaden, insgesamt beläuft sich dieser auf rund 18.000 Euro. (lt)