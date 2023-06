"Aufforderung zum Tanz" mit dem Tanzstudio Ammersee

Plus Das Tanzstudio feiert sein Schnapszahl-Jubiläum in Landsberg. Alle drei Vorstellungen im Stadttheater sind ausverkauft.

33 Jahre: eine Schnapszahl. Darf diese Bezeichnung verwendet werden für eine Einrichtung, in der vorwiegend Kinder ausgebildet werden? Vermutlich schon: 33 Jahre – so lang gibt es das Tanzstudio Ammersee bereits. Für Chefin Chetan Karla Bosák ein gewichtiger Grund, die Jahresaufführungen im Landsberger Stadttheater zum Jubiläum werden zu lassen und mit einer "Aufforderung zum Tanz" zu feiern.

Drei Vorstellungen, dreimal voller Theatersaal – schließlich wollen nicht nur die Eltern ihren tänzerischen Nachwuchs sehen. Weitere Verwandte, Freundinnen und Freunde sollten auch zuschauen können. Vier Lehrkräfte hatten wochenlang mit den Kindern und Jugendlichen geprobt. Entstanden ist dabei ein fröhliches Zwei-Stunden-Programm, bei dem auf die jeweiligen Entwicklungsstufen des tänzerischen Nachwuchses Rücksicht genommen wurde. Drei herzallerliebste ganz Kleine durften gemeinsam mit einem größeren Mädchen die Veranstaltungen eröffnen. Bei ihrem "Tanz der Schmetterlinge" ging es hauptsächlich um schöne geschmeidige Bewegungen und richtige Flügelschläge.