Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht in Landsberg

Der Mann beobachtet den Unfall und spricht den Verursacher. Der macht sich später aber aus dem Staub.

Am frühen Mittwochabend touchierte ein Unbekannter beim Ausparken auf dem Gelände einer Tankstelle in der Münchener Straße in Landsberg ein geparktes Auto. Ein aufmerksamer Zeuge meldete dies der Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, sprach der Zeuge den Verursacher an und dieser sicherte ihm zu, auf den Geschädigten zu warten. Im Anschluss fuhr der Mann jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallverursacher laufen, teilt die Polizei mit. (AZ)

