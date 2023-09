„Twin City 3D“ liefert aufschlussreiche Einblicke in Landsbergs Stadtklima

Mithilfe eines Ultraleichtflugzeugs werden Daten zur Oberflächentemperatur im Stadtgebiet gesammelt. Dabei gibt es die eine oder andere erstaunliche Erkenntnis.

Die Stadt Landsberg führt seit 2022 - und mit aktuellem Horizont bis 2025 - zusammen mit den Gemeinden Apfeldorf, Unterdießen und Fuchstal sowie der Münchener Firma 3D-Reality-Maps das Projekt „Twin City 3D“ durch. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert. Ziel ist laut einer Pressemitteilung der Aufbau eines digitalen Zwillings in Form eines virtuellen 3D-Stadtmodells für die Einsatzgebiete Klimaschutz, Verkehrsplanung und Stadtplanung. Von Flügen über das Stadtgebiet liegen nun Thermal-Luftbilder vor, die einen Einblick in das Stadtklima während sommerlicher Hitzeperioden bieten.

Im Sommer 2022 wurden erste Flüge durchgeführt. Dabei wurde das Kernstadtgebiet mit einem Ultraleichtflugzeug abgeflogen. Die eingesetzte Elektra One Solar der Landsberger Firma Elektra Solar ist mit fünf Fotokameras, einer Multispektralkamera und einer Wärmebildkamera ausgestattet. Somit können aus einem Bildflug mehrere Luftbildprodukte erstellt werden auf deren Basis eine Vielzahl von Analysen möglich ist. „Jeder Pixelpunkt zeigt die zum Aufnahmezeitpunkt herrschende Oberflächentemperatur. In einem Geoinformationssystem werden diese Werte klassifiziert. Die Darstellung erfolgt auf einer Farbskala von blau bis rot für kalte bis heiße Oberflächentemperaturen. Um das Stadtklima zu analysieren, wurde das Stadtgebiet in eine Honigwabenstruktur aufgeteilt“, so Dr. Daniel Broschart von der Stadt Landsberg.

Begrünung sorgt in Landsberg für Abkühlung

So lassen sich Gebiete mit erhöhter Temperatur innerhalb des Stadtgebietes erkennen. Auf den ersten Blick wird laut der Pressemitteilung die Bedeutung des Lechs und dessen kühlende Funktion für das städtische Klima deutlich. An einem Sommertag mit 26 bis 28 Grad Celsius weisen Naherholungsgebiete wie der Wildpark Temperaturen von unter 20 Grad Celsius auf. Dagegen heizen sich Gebiete wie die Landsberger Industrie- und Gewerbegebiete im Nordwesten deutlich auf. Wohn- und gemischt genutzte Siedlungsflächen weisen mittlere Temperaturbereiche auf.

Auch Oberflächentemperaturen von Dächern wurden betrachtet. Dachflächen mit Grünstrukturen sind kühler. Die Temperaturunterschiede liegen in Bereichen von 20 bis 30 Grad ab. Dachflächen ohne Begrünung heizen sich oft bis über 50 Grad Celsius auf. Gründächer helfen somit bei der Kühlung der Gebäude und sparen Energie zur Kühlung in den Sommermonaten. Durch die Installation von Fotovoltaik-Anlagen kann ebenfalls ein kühlender Effekt erzielt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Durch die Thermalaufnahme wird erkennbar, dass PV-Module einen wesentlichen Teil der auftreffenden Hitzestrahlung absorbieren und in der Folge eine kühlere Oberflächentemperatur aufweisen. Beim Vergleich der untersuchten Gebäude kann die beste Effizienz durch die Kombination aus Gründachstrukturen mit darüber montierter PV-Anlage erzielt werden.

Durch die Anwendung von KI-Algorithmen wurden auf Basis der Luftbildaufnahmen die Grünstrukturen im Stadtgebiet untersucht. Es wurden rund 42.000 Bäume mit Kronendurchmesser und Höhe erfasst. Durch die Überlagerung des Thermalbilds mit dem Baumbestand wird der kühlende Einfluss der Vegetationsstrukturen auf die unmittelbare Umgebung erkennbar. Hier kommt der Verdunstungseffekt vom Pflanzen zum Tragen. Straßenräume und Plätze mit Alleestrukturen oder mit Begleitgrün sind erheblich kühler. Die Temperaturunterschiede durch diesen Effekt belaufen sich auf bis zu elf Grad.

Auf klimabedingte Herausforderungen kann besser reagiert werden

Als Nebenergebnis wird bei der Analyse des Thermalbildes auch deutlich, wie sich die Fahrzeugfarbe von geparkten Autos auf die Umgebung auswirkt. Dunkel lackierte Fahrzeuge heizen sich nicht nur stärker auf, sondern geben diese Wärme auch an die Umgebung ab. Über die verbleibende Projektlaufzeit werden noch weitere Flüge durchgeführt und die dabei erfassten Luftbilder zu verschiedenen Fragestellungen ausgewertet, heißt es seitens der Stadt. Durch die fortlaufende Überwachung des Stadtklimas gibt es Erkenntnisse zu den Auswirkungen zwischenzeitlich umgesetzter Maßnahmen.

Zu dem Projekt sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV): „Das Projekt Twin City 3D bietet uns die Möglichkeit, wissenschaftlich fundierte Daten zu generieren. Damit können wir auf die klimabedingten Herausforderungen besser reagieren. So kann es gelingen, auch künftig lebenswerte Räume für die Landsberger Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.“