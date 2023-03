Landsberg

vor 23 Min.

Aufwertung nördliche Altstadt: Jetzt sind nur noch zwei Konzepte im Rennen

Plus Mit dem Planungsbüro im Hinteranger geht ein weiterer Baustein im Aufwertungsprozess der nördlichen Altstadt zu Ende. Wohin es gehen soll, ist nun klarer.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Drei intensive Tage gingen am Mittwochabend im Riemerschmidhaus im Hinteranger zu Ende. Mit dem letzten Termin konnten die Organisatoren untertags über 70 Menschen in das öffentliche Planungsbüro locken, teilte Architekt Martin Birgel vom Stadtplanungsbüro Dragomir mit. Am Abend füllte sich das eigentlich leer stehende Geschäft zusehends mit Menschen, unter ihnen viele Mitglieder aus dem Stadtrat. Zum Abschluss ging es nicht nur um den Themenschwerpunkt "Mobil in der Altstadt", sondern auch um ein Gesamtresümee dieses Bürgerbeteiligungsbausteins. Solveig Grundler moderierte durch den Abend. Sie fragte die eingeladene Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) die entscheidende Frage: "Wie geht es weiter?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen