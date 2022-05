Landsberg

vor 28 Min.

Aufwertung der Altstadt: So soll die Bürgerbeteiligung in Landsberg aussehen

Plus Die Stadt Landsberg will endlich mit der Aufwertung des Vorderen und Hinteren Angers beginnen. Eine umfassende Bürgerbeteiligung soll den Planungsprozess umfassend begleiten. Konflikte sind vorprogrammiert.

Von Vanessa Polednia

Wie sollen Hinter- und Vorderanger in Zukunft aussehen? Das beschäftigt die Stadt Landsberg schon lange. Eine sehr schwierige Aufgabe kommt auf sie zu, das wissen alle Beteiligten. In der Stadtratssitzung am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt wurde vorgestellt, wie der Prozess zur Aufwertung der nördlichen Altstadt bestmöglich und transparent vonstattengehen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen