Augenpraxis Südblick: Untersuchung und Operation unter einem Dach

Plus Die Praxis Südblick ist vor drei Wochen in die Katharinenstraße gezogen. Am Tag der offenen Tür bekamen Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die neuen Räume.

Von Lisa Gilz

Alle Patientinnen und Patienten konnte der Augenarzt Christian Niewöhner und sein Team der Augenarztpraxis "Südblick" vor dem Umzug in die Katharinenstraße nicht erreichen. Am ehemaligen Standort in der Landsberger Altstadt standen immer wieder verwirrte Frauen und Männer vor geschlossenen Türen. Vor drei Wochen hat die Praxis nämlich mit einem erweiterten Vor-Ort-Angebot neu eröffnet. Am Wochenende luden sie zum Tag der offenen Tür ein. In Zukunft werden in den Räumlichkeiten auch die operativen Eingriffe vorgenommen.

Stefanie Winterberg (Orthoptistin) schaut sich die Augen von Maximilian Drexl, 14, mal ganz genau an. Foto: Christian Rudnik

Mittlerweile habe sich der Umzug herumgesprochen, sagt der Augenarzt

In Puder- und Altrosa, mit hohen Decken und weitläufigen Fluren, gestaltet sich die Praxis im Erdgeschoss des Gebäudes in der Katharinenstraße 71a. Begrüßt werden die Besucherinnen und Besucher von einem Team aus medizinischen Fachangestellten, das das Dreiergespann aus Ärzten unterstützt. Einige Frauen und Männer machen bereits die nächsten Termine aus. Die könnten allerdings je nach Anliegen erst im nächsten Frühjahr gemacht werden, erklärt Augenarzt Christian Niewöhner. Wie bei den meisten Spezialisten, ob es nun die für Augen oder für Knie sind, sei die Nachfrage hoch.

