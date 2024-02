Landsberg

vor 57 Min.

Aus dei wird drei: Diese Landsbergerin hilft Groß und Klein bei der Aussprache

Plus In Landsberg zeigt eine Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin, wie mit Kreativität und Bewegung sprachliche Schwierigkeiten überwunden werden können.

Von Vanessa Polednia

Es wird mit der Zunge geschnalzt, Robben, Raben und weitere Tiere, die mit dem Buchstaben R anfangen, werden gesucht, und Schildkröte und Frosch springen um die Wette: Um Kindern auf spielerische Weise und mit viel Körpereinsatz die richtige Aussprache beizubringen, zieht Sonja Berthel alle Register. Wir haben sie in ihrer Landsberger Praxis für die dritte Folge unserer Serie "Im Dienst" besucht.

Sonja Berthel ist keine Logopädin, auch wenn sie nicht selten als solche bezeichnet wird. "Es gibt zwölf Berufsgruppen, die Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie anbieten", erklärt die Landsbergerin. Schon während ihrer Schulzeit hat Berthel mit dem Gedanken gespielt, in diesem Berufsfeld zu arbeiten. Doch zunächst studierte sie Gesang, um als Sängerin zu arbeiten, orientierte dann doch um. Als Absolventin der Schule Schlaffhorst-Andersen in Nenndorf, Niedersachen, ist sie staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Laut der Webseite ist diese Schule die weltweit einzige Ausbildungsstätte für diesen Beruf. In sechs Semestern lernen die Schülerinnen und Schüler die ganzheitliche Methode nach den Begründerinnen Clara Schlaffhorst und Hedwig Andersen kennen. Hierzu gehört sowohl ein umfassender Theorieunterricht, etwa in Allgemeinmedizin, Anatomie, Phoniatrie, Pneumologie, Pädagogik und Psychologie, als auch Praxiserfahrungen und kreative Wahlkurse.

