Aus der Bahn! mit der Familienoase

Im Landratsamt Landsberg durften im Februar einige Kinder der Familienoase im Rahmen der Reihe „Was macht eigentlich…?“ die Ausstellung "Aus der Bahn" rund um Schlittenfahrten im Landkreis Landsberg besichtigen. Carmen Jacobs führte durch die im Foyer liebevoll zusammengestellte Ausstellung inklusive echter Unikate vergangener Zeiten samt Bilddokumentationen und Hintergrundinformationen. So konnten die Kinder anschaulich sehen, wie die hölzernen Schlitten in vergangenen Jahrzehnten nicht nur zur Gaudi, sondern als wertvolle, winterliche Fortbewegungsmittel genutzt wurden - samt der noch nicht ganz so gut isolierenden Wintertracht. "Was macht eigentlich..?" ist ein Angebot der Familienoase e.V. für Kindergarten- und Grundschulkinder.

