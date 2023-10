Landsberg

vor 16 Min.

Aus für Oide Wiesn: Chef der VR-Bank spricht von "einer Ohrfeige"

Stefan Jörg, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Landsberg-Ammersee, im Festzelt am Hellmairplatz.

Plus VR-Bank-Chef Stefan Jörg zeigt sich enttäuscht über das Abstimmungsergebnis im Landsberger Stadtrat - und kündigt Gespräche mit anderen Gemeinden an.

Von Dominik Stenzel

Auf dem Hellmairplatz dürfen künftig keine Festzelte mehr aufgebaut werden. Am Tag nach dem Beschluss des Stadtrats stellt Stefan Jörg, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Landsberger-Ammersee, gegenüber unserer Redaktion klar: Damit wird es zumindest in Landsberg auch keine Oide Wiesn mehr geben. Das denkbar knappe Abstimmungsergebnis gelte es zu akzeptieren. Und doch gibt es in seinen Augen einen faden Beigeschmack.

Zwölf Stadträtinnen und Stadträte stimmten für den positiv formulierten Beschlussvorschlag, zwölf dagegen. Damit wurde er abgelehnt. Stefan Jörg spricht von einer demokratischen Entscheidung, die die Organisatoren der Oidn Wiesn - VR-Bank, Bayerischer Bauernverband und Landfrauen - natürlich akzeptieren werden. "Nicht ganz verstanden" habe er allerdings, dass mit Claus Moritz und Markus Salzinger (beide UBV) zwei aus seiner Sicht betroffenen Räte mit abstimmen durften. Stadtjuristin Petra Mayr-Endhart hatte in der Sitzung von einem Gruppeninteresse und einer - wenn dann - mittelbaren Betroffenheit gesprochen. Sie hielt eine Beteiligung der beiden Räte an der Abstimmung demnach für unbedenklich. "Wir werden das rechtsaufsichtlich prüfen lassen", so Jörg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

