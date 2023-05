Landsberg

Ausgerissen: Ein Pferd unter dem Landsberger Maibaum

Ein schwarzer Wallach steht einsam in den späten Abendstunden am Samstag am Hofgraben. Vom Reiter fehlte jede Spur. Inzwischen wurde er gefunden.

Der Polizeiinspektion Landsberg wurde in den späten Abendstunden am Samstag ein schwarzes Pferd gemeldet, welches am Maibaum am Hofgraben stand und immer wieder alleine durch die Innenstadt trabt. Nachdem es keinen Sattel oder Geschirr trug, gingen die eingesetzten Beamten von einem entlaufenen Pferd aus und verbrachten es zu einem nahegelegenen Stall, wo es vorerst zwischengeparkt wurde. Im Nachgang meldete sich der Besitzer auf hiesiger Dienststelle, welchem das Pferd bei einer Rast entlaufen war. Pferd und Besitzer konnten zusammengeführt werden, beide wohlauf und glücklich. (AZ)



