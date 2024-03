"Ausländer-raus"-Gesang: Das ist der Stand der Ermittlungen

Die Ermittlungen wegen Volksverhetzung durch ausländerfeindliche Gesänge beim Faschingsumzug in Landsberg laufen. Die beteiligten Parteien wollen vorerst nichts sagen.

Im Februar sorgten "Ausländer-raus"-Gesänge, die am Lumpigen Donnerstag in Landsberg auf dem Wagen der Landjugend Hohenfurch gesungen wurden, für Aufsehen. In einer Erklärung distanzierte sich der Vorstand des Vereins von dem Vorfall. Die Ereignisse landeten zudem zur Ermittlung bei der Staatsanwaltschaft und der Kripo Fürstenfeldbruck.

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord nun mit, dass es vorerst keine näheren Informationen zu dem Verfahren geben werde, da es sich weiterhin um eine laufende Ermittlung handle. Der Vorstand der Landjugend Hohenfurch wolle ebenfalls keinen weiteren Kommentar zu internen Entwicklungen oder zu den Ermittlungen machen, sagt der Vorsitzende der Landjugend Hohenfurch Moritz Taufratshofer. (ligi)

