Landsberg

vor 17 Min.

Außengastro in Landsberg: Was sich für die Wirte ändert

Plus Während der Corona-Krise kommt die Stadt Landsberg den Gastronomen in der Altstadt entgegen und lässtsie im Freien mehr öffentliche Flächen nutzen. Jetzt zieht die Stadtverwaltung die Zügel wieder an.

Von Thomas Wunder

An schönen Tagen, gerade an Wochenenden und Feiertagen, strömen zahlreiche Menschen in die Landsberger Altstadt. Vor den Gaststätten und Cafés sind die Tische dann in der Regel voll besetzt. Doch wie viel Außengastronomie verträgt die Altstadt? Denn bestuhlt wird in der Regel auf öffentlichen Flächen. Dafür verlangt die Stadt eine Gebühr, die nun – nach zehn Jahren – erhöht wird. Dass die Anpassung geringer ausfällt als befürchtet, wird die Wirtinnen und Wirte freuen, dass sie künftig wieder weniger Außenflächen nutzen dürfen, wohl nicht.

