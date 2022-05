Außengastronomie in Landsberg wohl bald ganzjährig möglich

Plus In der Stadt Landsberg soll die Außengastronomie durch eine neue Sondernutzungssatzung geregelt werden. Für Diskussionen im Bauausschuss sorgen die Gebühren.

Bislang dürfen Wirte und Wirtinnen in Landsberg ihren Gästen nur bis Ende Oktober Plätze im Freien anbieten. Eine von der Verwaltung vorgeschlagene neue Sondernutzungssatzung soll das nun ändern - allerdings wird es weiter Bedingungen geben. Für lebhafte Diskussionen in einer Sitzung des Bauausschusses sorgt eine mögliche Gebührenerhöhung für die Gastronomen.