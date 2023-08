Landsberg

vor 1 Min.

Außenspiegel eines geparkten Autos in Landsberg angefahren

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag ereignet hat.

In Landsberg kommt es in der Von-Eichendorff-Straße am Montag zu einer Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

