Ausstattung eines Imbisswagens erheblich beschädigt

Unbekannte zerstören die Ausstattung eines Imbisswagens in Landsberg.

In der Augsburger Straße in Landsberg wurde am frühen Donnerstagabend, 8. Juni, zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr an einem Imbisswagen, der neben einem Schnellrestaurant steht, ein Pavillon, Blechwände sowie einige Möbelstücke beschädigt beziehungsweise zerstört.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)