vor 51 Min.

Ausstellung beschäftigt sich mit Mensch, Tier und Gesellschaft

Plus Der Galerieverein zeigt „Animalisch“ in der Zedergalerie in Landsberg. Für Kunstschaffende ist sie Motivation und Inspiration zugleich.

Von Hertha Grabmaier

Es war einiges los zur Ausstellungseröffnung in der Zedergalerie in Landsberg, in der 43 Künstlerinnen und Künstler neben- und miteinander ihre Werke präsentieren. Den Besuchern bot sich Gelegenheit zahlreiche Kunstschaffende persönlich zu treffen, diese genossen manch frohes Wiedersehen oder anregende Kennenlerngespräche. Silvia Großkopf, Vorsitzende des Galerievereins freute sich, zur 20. Ausstellung, unterschiedliche, vom Kunstbeirat der Galerievereinigung ausgewählte Arbeiten, mit Themenvorgabe, zeigen zu können. „Mit Motivation haben sich Künstlerinnen und Künstler aufgemacht, die Frage nach dem Verhältnis Mensch – Tier – Gesellschaft mit sehr persönlichen Werken aufzudecken“, so die Vorsitzende.

Der zweite Vorsitzende Bert Praxenthaler verlas die Einführungsrede von Prof. Dr. Claudia Brinker-von der Heyde, die nicht, wie geplant, kommen konnte. Die Professorin für germanische Mediävistik beschrieb die Lebenswirklichkeit der Tiere seit der Antike als Nahrungsmittel, Lastenzug oder Reittier. Im 20. Jahrhundert habe sich dann das Auto als Statussymbol durchgesetzt. Ihre Ausführungen beschäftigten sich auch mit der Vermenschlichung des Tieres sowie der Tierhaftigkeit des Menschen.

