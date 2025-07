Ausstellung in der Zedergalerie: Der beständige Fluss der Natur

In seiner 26. Ausstellung hat der Galerieverein Landsberg drei Künstler zusammengebracht, die mit unterschiedlichen Techniken und Materialien arbeiten, aber dennoch viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Denn in allen Werken steckt Bewegung, egal wie starr das Material – auch Beton, Holz und Eisen werden verwendet – auch sein mögen. „Stadt Land Fluss“ heißt die Ausstellung, die Silvia Großkopf, Vorsitzende des Galerievereins, am Freitag eröffnete und die noch bis 28. Juni zu sehen ist.

Dagmar Kübler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis