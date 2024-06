Ausstellung in Landsberg: Das Spiel mit den Farben

Plus Christa Bühler und Ludwig Herold stellen im Altstadtsaal der VR-Bank aus. Sie verwenden Farben mitunter ganz unterschiedlich.

Zum vierten Mal nach 2016, 2019 und 2022 stellen die beiden Landsberger Christa Bühler und Ludwig Herold gemeinsam aus. Noch bis Montag 8. Juli, können Bilder der beiden im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee betrachtet werden. „Panta Rhei – Alles fließt“ hat Christa Bühler für die aktuelle Schau als Motto gewählt.

Auf großformatigen Leinwänden lässt Bühler nicht nur Farbe ineinander oder auseinander fließen. Sie gibt den dabei entstehenden Strukturen auch ein Gesicht. Beziehungsweise es ist am Betrachter, die Formen zu interpretieren, denn Bühler hat keinem ihrer Werke einen Titel gegeben. Schönes Beispiel ist ein (leider ungünstig beleuchtetes) zartfarbiges Werk im Eingangsbereich zum Saal. Auf einer blassblauen Wasserfläche scheint ein Schwan seinen Hals zu recken. Daneben eine Figurine, die wie ein auf dem Wasser treibendes totes Tier (Reh? Hund?) aussieht. Zwischen Schwan und Tier scheint sich allerlei Unrat angesammelt zu haben.