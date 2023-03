Landsberg

Ausstellung in Landsberg erinnert an ein intensives Künstlerleben

Andrea Skorpil organisierte eine Gedenkausstellung für ihren verstorbenen Vater Manfred Engert. Die Bilder und Skulpturen sind in der Säulenhalle in Landsberg zu sehen.

Die Tochter hat Wort gehalten. Andrea Skorpil erfüllte den Wunsch ihres im Oktober verstorbenen Vaters Manfred Engert nach einer gemeinsamen Ausstellung, in der noch einmal ihrer beiden Werke zu sehen sein sollten. Dabei hat Skorpil den Fokus hauptsächlich auf die Schöpfungen des Vaters gelegt, sodass in der Säulenhalle in Landsberg nun beeindruckende Arbeiten aus einem intensiven Künstlerleben zu bewundern sind, das 1938 in Würzburg begann.

