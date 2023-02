Landsberg

12:00 Uhr

Ausstellung in Landsberg: Farbenprächtig, ästhetisch und expressiv

Plus "Endlich wieder Kunst" lautet das Motto der Ausstellung von Eleonore Krämer in Landsberg. Wie sie Menschen in der Ukraine helfen will.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Dynamik und Lebendigkeit strahlen sowohl die Künstlerin, wie auch ihre Werke aus, die zahlreiche Kunstinteressierte zur Vernissage im Altstadtsaal in Landsberg willkommen hießen. Geballte Farbenpracht von expressiver, eigener Ästhetik aus der aktuellen Schaffensperiode, die sich feinsinnig mit dem Entstehen, Werden und Sein auseinandersetzt, präsentiert Eleonore Krämer, die in Landsberg von einigen Ausstellungen bekannt ist, stimmig gehängt, zu moderaten Preisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

