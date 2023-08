Landsberg

vor 51 Min.

Ausstellung: Johannes Wüst und die Spannung des Gegensätzlichen

Plus Der Künstler Johannes Wüst zeigt seine Werke im Kunsthaus Grimme in Landsberg. Es ist seine erste Einzelausstellung.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Ein ganz eigener, unverkennbarer, persönlicher Stil ist in den Bildern des 1987 in Landsberg geborenen Künstlers Johannes Wüst nicht zu erkennen. In den Werken, die derzeit im Kunsthaus Grimme in Landsberg hängen, macht die Gegensätzlichkeit, mit der er sich mit Perspektiven des Abstrakten und Gegenständlichen auseinandersetzt, die Spannung aus.

Dieser vermeintliche Gegensatz wird aufgehoben, in dem er Abstraktes und Konkretes changieren lässt. Zum Einsatz kommen unterschiedliche Werkstoffe, wie Kohle, Acryl und Öl, mit denen er in beeindruckenden künstlerischen Positionen Interpretationsmöglichkeiten schafft, in denen sich perspektivisch, architektonische Ansätze lesen lassen. Während seines Architekturstudiums an der TU Wien begeisterten ihn die Aktzeichnungen, die er als Kunstform in seiner Freizeit weiterentwickelte. In renommierten Architekturbüros konnte er reichlich Erfahrung in kreativen Arbeitsprozessen sammeln.

