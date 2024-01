Ausstellung zeigt fantasievolle Masken im Landsberger Lech-Atelier

Der Künstler Tim Schorer stellt erstmals seine Werke aus. Die Ausstellung ist ein Projekt von vielen in der neuen Kulturstätte.

Nach Jam Session, Open Decks und Lesungen startet das Landsberger Lech Atelier im neuen Jahr mit einem weiteren Format. „Unter dem Titel ‚Kunst im Kasten' wollen wir vor allem jungen Künstler ermöglichen, ihre Werke auszustellen“, sagt Vereinsvorsitzender Franz Hartmann. Auftakt macht der 26 Jahre alte Tim Schorer aus Landsberg. Er präsentiert ab Donnerstag, 18. Januar, im Lech Atelier seine fantasievoll gestalteten Masken und Masken-Kronen. Es ist Schorers erste eigene Ausstellung. Sie wird sechs Wochen lang immer donnerstags ab 19 Uhr geöffnet sein.

Schorers künstlerisch aufwendigen Masken-Kronen bestehen aus dichtem Schaumstoff. Die kunstvollen Schnitzereien entstehen durch Dremel-Arbeiten, für die organischen Formen setzt er teilweise den Lötkolben ein. Die fertige Krone sitzt genau auf den Augen und verdeckt dem Träger die Sicht. Die Felder repräsentieren die Geschichte, sollen aber auch die Blindheit darstellen. „Ziel meiner Arbeit war es, eine Krone zu erschaffen, die mit Hommagen an Lieblingskünstler versehen ist, sodass eine Art `Bild im Bild`entsteht, wie man es auch aus der traditionellen Malerei kennt.“ (Beksini, Lovecraft, Goya).

Auch Zeichnungen des Landsberger Künstlers sind zu sehen

Ansonsten zeigt Schorer im Lech Atelier auch „Masken ohne Namen“, eine „Viking Skull Cap“, die „Mayean Cyberpunk“ Maske, die „Mad Max Fox“ Maske, die „Space Helmet“ Maske, die „Sergeant of Deth“ Maske, die „Joker“ Gesichtsmaske, die „You talk too much“ Maske, die „Skull“-Maske, die Alien Researcher“ Maske, die Smiley Maske, die „Mexikan Fox“ Maske und viele mehr. Auch einige seiner Zeichnungen werden zu sehen sein.

Tim Schorer ist ausgebildeter Schreiner, Brillenmacher und Ladenbauer. An der Universität Augsburg studierte er Kunstgeschichte. Seine Freizeit widmet er der Kreativität. Seine Inspiration holt er sich aus „Geschichten im Kopf, die ich erzählen will“. Er lasse sich von Bildern, Filmen und Medien inspirieren. Verbinden sich diese gedanklichen Skizzen miteinander entstehe schrittweise ein Konzept.

Der junge Landsberger Künstler Tim Schorer präsentiert seine fantasievollen Masken-Kronen erstmals der Öffentlichkeit. Foto: Tim Schorer

Der Verein „Kunst hält Wache“, mit seinem Vorsitzenden Franz Hartmann, hat im ehemaligen Atelier des Landsberger Malers Fritz Paulus (1918 – 1982) in diesem Sommer eine Kreativstätte verwirklicht: Im Lech-Atelier fanden mehrere Veranstaltungen statt, die bei Kunstschaffenden, Besucherinnen und Besuchern gut ankamen. Teil des Programms sind auch regelmäßige Formate – so gibt es seit Oktober immer am ersten Donnerstag im Monat eine Jamsession. Der Verein möchte sich auf vier Säulen konzentrieren: die Bildende Kunst, Social Media, mittelgroße Veranstaltungen und Kleinveranstaltungen.

Lesen Sie dazu auch

Im Landsberger Lech Atelier sind verschiedene Projekte geplant

Bei der Bildenden Kunst wird es laut Verein verschiedene Projekte rund um das Atelier geben. Unter anderem die Gestaltung eines alten Schiffes, das in Zukunft bei der ein oder anderen Veranstaltung als Außenbar dienen könnte. Die zweite Säule fokussiere sich auf die Einrichtung eines Social Media Studios im Atelier. Dabei gehe es vorwiegend darum, die entstehenden Projekte auf Social Media festzuhalten und zu begleiten, aber auch um Künstlern einen Ort zu bieten, an dem sie ihre Kunst vermarkten und bewerben können. Die beiden letzten Säulen drehen sich um Veranstaltungen, wie Kleinveranstaltungen oder die monatlichen Jamsessions, Konzerte oder Improvisationstheater, aber auch fünf größere Veranstaltungen von Musik bis Lyrik, teilt der Verein „Kunst hält Wache“ mit.

„Kunst im Kasten“ von Tim Schorer im Lech Atelier| wird mit einer Vernissage am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr eröffnet. Die Ausstellung ist sechs Wochen lang immer donnerstags ab 19 Uhr geöffnet. Der Eingang zum Lech Atelier findet sich direkt an der Kläranlage Landsberg, Parkplatz Waldfriedhof, Bushaltestelle Waldfriedhof. (AZ)